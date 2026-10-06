Nicolás Córdova descarta haber sacado a Marcelino Núñez de La Roja: “Él tendrá que explicar”

El entrenador de La Roja abordó la salida del volante y negó tener una discusión. “Cuando una persona adulta toma una decisión, hay que aceptarla”, comentó.

Nicolás Córdova, entrenador de la Selección Chilena, rompió el silencio y se refirió a la polémica salida de Marcelino Núñez.

El estratega de La Roja descartó haber tenido una discusión con el volante, quien dejó la concentración luego de la derrota ante Estados Unidos la semana pasada.

Consultado por el tema, el adiestrador afirmó: “Aparecieron muchas versiones, pero la realidad es que él, por un tema personal, tomó la decisión de dejar la convocatoria”.

“Yo me enteré el día después del partido con Estados Unidos en la mañana. Él entrenó y a la vuelta decidió quedarse para poder irse a Inglaterra”, agregó.





Nicolás Córdova sobre Marcelino Núñez: “No es que yo lo eché”

En conferencia de prensa previa al amistoso con México de este martes, el DT nacional remarcó que “no tengo mucho más que añadir porque fue una decisión personal, determinada por motivos que él tendrá que explicar. No tengo yo que explicar decisiones de otras personas”.

“No es grato que un jugador se vaya de una convocatoria, eso lo tenemos súper claro, pero una vez que ya se va, tenemos que preocuparnos de los que están acá, porque tenemos otro compromiso que merece máxima seriedad”,

Córdova insistió en que “lo que aparece en el comunicado (de motivos personales) es la realidad, no hay mucho que agregar. Yo me enteré en la mañana que estaba yendo al entrenamiento, es una decisión personal”.

Respecto a si Núñez se molestó porque no fue titular en el choque con los norteamericanos, el entrenador fue tajante y manifestó: “Eso se lo tienen que preguntar a él, no a mí”.

“Es una decisión de él, no es que yo lo eché de la selección. No es que yo tuve una discusión. Él tomó una decisión y cuando una persona adulta toma una decisión, hay que aceptarla. No hay más vuelta”, sentenció.