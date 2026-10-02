Marcelo Díaz se cuadra con Arturo Vidal para el regreso de la Generación Dorada a La Roja: “Yo los llamo”

El capitán de Universidad de Chile aseguró que llevaría a La Roja a Eduardo Vargas y Charles Aránguiz, remarcando que su experiencia ayudaría a los jugadores más jóvenes.

Marcelo Díaz analizó el complejo presente de la Selección Chilena, respaldando la idea de Arturo Vidal de llamar a históricos de la Generación Dorada en este mal presente.

Carepato afirmó en TNT Sports que “siempre fui partidario de que en los clubes, y sobre todo en la Selección, tienes que tener gente de experiencia”.

El capitán de Universidad de Chile apuntó que La Roja empezó “con el tema del recambio hace 10 años”, recordando que Reinaldo Rueda no lo llamó a pesar de tener buenos rendimientos en 2019.





“Cuando estaba en Racing, jugaba bien y físicamente estaba increíble, pero no me llamó nunca por el tema del recambio”, comentó.

En ese punto, el volante remarcó que “si un jugador está bien y está compitiendo adecuadamente: ¿Por qué no puede ir a la Selección?”.

Marcelo Díaz llamaría a Eduardo Vargas y Charles Aránguiz a La Roja

Consultado sobre si se debería nominar a futbolistas más experimentados si Chile jugara por los puntos, Díaz fue enfático: “Yo llevo a Eduardo Vargas y a Charles Aránguiz”.

Respecto a Arturo Vidal, el bicampeón de América manifestó que “está jugando en una posición en la que hoy tienes a jugadores que, físicamente y futbolísticamente, está un peldaño más arriba”.

“En esa posición siempre fue crack. Yo lo enfrenté en divisiones inferiores jugando ahí. Si es necesario, yo los llamo para que los cabros chicos aprendan”, sentenció.