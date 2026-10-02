“Es súper bueno”: Así defendía Marcelino Núñez a Nicolás Córdova antes de salir de La Roja

Una semana antes de su abrupta salida de la Selección Chilena, el volante del Ipswich Town resaltó el trabajo del entrenador y afirmó que sus entrenamientos tenían un estilo europeo.

La salida de Marcelino Núñez de la Selección Chilena sigue dando que hablar. El volante fue liberado del plantel el pasado miércoles y no estará en el partido ante México que cierra la gira por Norteamérica.

Molestia con el entrenador Nicolás Córdova y un cruce con Lucas Cepeda son algunos de los rumores que rodean esta situación, aunque desde La Roja informaron que todo se dio por “motivos personales”.

El caso llama bastante la atención, especialmente si se tiene en cuenta que hace solamente una semana el volante defendía el DT y lo catalogaba de “súper bueno”.





¿Qué dijo Marcelino Núñez de Nicolás Córdova?

El 23 de septiembre, el jugador del Ipswich Town de la Premier League habló con la prensa y manifestó estar “muy contento de sumar una nueva convocatoria a la selección”.

“Hace tiempo que no venía por el tema de lesiones, pero estoy muy contento y motivado a lo que se viene de cara a estos tres partidos que son muy importantes”, sostuvo.

Consultado por el trabajo de Córdova, Núñez afirmó en esa ocasión que “el entrenador es súper bueno. Los entrenamientos son muy técnicamente buenos, es muy parecido a los entrenamientos europeos”.

“Allá se juega mucho y hay mucha pausa, pero me gusta mucho la idea de los entrenamientos”, agregó en un claro respaldo al estratega interino.

De hecho, el formado en Universidad Católica aseguró: “El grupo está muy unido, así que tenemos que seguir este camino para poder competir ahora estos tres partidos y el día de mañana clasificar al Mundial”.