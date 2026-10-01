¿Motivos personales? El fuerte encontrón que habría provocado salida de Marcelino Núñez de La Roja
El volante habría entrado en conflicto con el plantel en las últimas horas, llegando a una fuerte discusión con Lucas Cepeda.
Un lío se habría desatado en la Selección Chilena en las últimas horas, lo que se derivó en la salida de Marcelino Núñez de la concentración.
Si bien desde La Roja informaron este miércoles que el volante fue liberado por “motivos personales”, las razones aparentemente fueron otras.
De acuerdo con Radio Cooperativa, el jugador del Ipswich Town tuvo un fuerte encontrón con algunos integrantes del plantel tras la derrota ante Estados Unidos el pasado 29 de septiembre.
Marcelino Núñez habría discutido fuertemente con Lucas Cepeda
El citado medio aseguró que el mediocampista de 26 años se encaró con Lucas Cepeda, lo que estuvo cerca de terminar a los golpes.
De manera preliminar, Núñez se molestó con el cuerpo técnico encabezado por Nicolás Córdova por no sumar minutos en el amistoso contra el conjunto norteamericano.
Anteriormente, el formado en Universidad Católica fue titular en la caída contra Canadá, siendo reemplazado en el segundo tiempo.
Con esto, La Roja pierde otra pieza pensando en el amistoso frente a México del próximo 6 de octubre, el que pondrá fin a la serie amistosos de esta fecha FIFA.