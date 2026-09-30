Golpe a La Calera: TAS desestima apelación y mantiene resta de puntos en plena lucha por el descenso

El organismo confirmó “en su integridad la resolución” adoptada por el Tribunal de Disciplina por la alineación de seis extranjeros, hechos que se dieron en el inicio de la Liga de Primera.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en inglés) rechazó la apelación de Unión La Calera y mantuvo la resta de 6 puntos en la Liga de Primera.

El organismo mantuvo la decisión adoptada por la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, quienes aplicaron la medida por la alineación de seis extranjeros en los partidos ante Everton y Cobresal al comienzo del torneo.

En el fallo, la entidad internacional confirmó “en su integridad la resolución”, dándole un duro golpe al cuadro dirigido por John Armijo.





El conjunto de la Región de Valparaíso tenía la esperanza de sumar las unidades en plena lucha por el descenso, donde se ubican últimos en la tabla de posiciones con 17 puntos en 23° fechas.

Por si fuera poco, se ordenó el pago de 6 mil francos suizos, equivalentes a cerca de $7 millones, por los costos del procedimiento a la ANFP y los equipos involucrados.