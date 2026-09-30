La duda lo condenó: El llamativo error de Vozinha en derrota de Cabo Verde ante Ruanda

El arquero de Colo Colo quedó a medio camino en un centro lanzado desde el sector derecho, sufriendo la remontada en un partido clave para Los Tiburones Azules.

Una dura derrota sufrió la Selección de Cabo Verde ante Ruanda por las Clasifictorias a la Copa Africana, la que tuvo como protagonista a Vozinha.

El arquero de Colo Colo fue titular en la caída 2-1 de Los Tiburones Azules, quienes sufrieron una remontada en condición de local.

Pese a ponerse en ventaja con el gol de Gilson Tavares, Las Avispas reaccionaron y dieron vuelta el marcador con los tantos de Claude Niyomugabo y Elie Tatou Iradukunda.





Vozinha se queda a mitad de camino en gol de Ruanda

La segunda diana de los visitantes incluyó una confusión en el futbolista albo, dudando en salir a cortar un centro lanzado desde el sector derecho.

Tras quedar a medio camino, el portero no pudo reaccionar a tiempo y le permitió al elenco amarillo tomar la ventaja en un duelo clave.

Este resultado complicó a Cabo Verde en el objetivo de estar en el torneo continental, quedando en el tercer lugar del Grupo K con cero puntos en dos jornadas.

Además de Ruanda, la zona es completada por Malí (equipo que ya venció a los Tiburones Azules) y Liberia.

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