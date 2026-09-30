A casi un año de que comience el camino a la próxima cita planetaria, desde Argentina afirmaron que las Clasificatorias entregarían solamente 3,5 plazas al nuevo torneo.

Alarmas encendidas en la Selección Chilena. En pleno desarrollo de una extensa FIFA, desde Argentina detallaron que las próximas Eliminatorias Sudamericanas entregarían sólo 3,5 cupos para el Mundial 2030.

La razón de esto es la clasificación asegurada de Argentina, Paraguay y Uruguay como anfitriones de la próxima cita planetaria.

Si bien se especuló con que Conmebol mantedría 6,5 plazas, el escenario habría cambiado y mantiene en alerta al resto de las selecciones.





¿Cómo se jugarían las próximas Eliminatorias?

Según consignó el periodista trasandino Juan José Buscalia, no se agregarán más elencos de este continente en la próxima cita planetaria, algo que sí ocurrió con Concacaf en el torneo 2026.

A raíz de esto, La Roja tendría que competir con Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela por uno de los 3 cupos directos y uno vía repechaje.

Un aspecto clave es que se sigue analizando la participación de los tres organizadores en las Eliminatorias, lo que tendría un componente competitivo y comercial.

De manera preliminar, el proceso arrancaría en septiembre del 2027 con un fixture por definir.