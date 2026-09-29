Empujones, insultos y manotazos: El tenso final que protagonizaron jugadores de Chile y Estados Unidos

Una acción de Leandro Hernández con el arquero Brian Schwake provocó un lamentable cierre del partido, donde La Roja se salvó de tener nuevos expulsados.

Un lamentable final tuvo el amistoso entre Chile y Estados Unidos este martes, el que favoreció a los norteamericanos al imponerse 4-2.

Tras el cuarto gol marcado por Mathis Albert, que desató la fiesta en St. Louis, Leandro Hernández le dio un puntapié al arquero Brian Schwake que intentaba ganar tiempo.

Pese a que el portero prácticamente ignoró el suave toque, Chris Richards tomó de los brazos al delantero de Colo Colo tras encararlo y desató un tenso cruce entre los futbolistas.





Amistoso entre Chile y Estados Unidos tuvo lamentable final

El hecho desató las pulsaciones, provocando la molestia de Paulo Díaz y generando que entraran jugadores de ambas bancas.

Las imágenes mostraron empujones, insultos y algunos manotazos, aunque el árbitro mexicano, Jorge Camacho, optó por no expulsar a ningún protagonista.

Hernández y Richards fueron amonestados por el juez azteca, quien decidió finalizar el compromiso segundos después.

Con esto, La Roja se salvó de recibir nuevas tarjetas rojas, algo que sí ocurrió en la reciente derrota frente a Canadá con Lucas Cepeda y Gabriel Suazo.