Colo Colo venció sobre la hora a Puerto Montt y quedó a un paso de semifinales en Copa Chile

Los Albos encontraron el triunfo en los descuentos y ahora tendrás que asegurar la clasificación a semifinales disputando la llave en su casa, el próximo martes.

Colo Colo dio el primer golpe y se impuso por la cuenta mínima en su visita a Deportes Puerto Montt por los cuartos de final de la Copa Chile.

Durante la primera parte el encuentro estuvo muy cerrado y ninguno de los dos equipos logró romper el empate.

Sin embargo, en la agonía del encuentro, los Albos aseguraron la llave de ida en los minutos finales del encuentro, gracias al tanto de Lautaro Pastrán.





El delantero apareció cuando se estaban disputando los descuentos y consiguió anotar en el arco de los sureños a los 90+4‘.

¿Cuándo es la revancha entre Colo Colo vs Puerto Montt?

El duelo de revancha entre Colo Colo y Deportes Puerto Montto para definir quién avanza a semifinales dela Copa Chile se disputará el próximo 6 de octubre en Santiago.

El partido se jugará en el Estadio Monumental, desde las 20:30 horas.