Puerto Montt vs Colo Colo: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido de ida por Copa Chile

Deportes Puerto Montt y Colo Colo comienzan en el sur su esperada llave por Copa Chile, chocando por los cuartos de final en un partido que ha generado gran expectativa.

Deportes Puerto Montt recibe a Colo Colo por los cuartos de final de la Copa Chile, chocando este martes por el partido de ida.

El Velero viene de dar un tremendo batacazo al sacar del camino a Ñublense, apostando a aprovechar la localía y poder pegar primero en esta serie.

Por el otro lado están Los Albos, cuadro que superó con lo justo a Audax Italiano de la mano de sus canteranos y que sigue presentando varias bajas entre lesiones y ausencias por estar en selecciones nacionales.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Puerto Montt vs Colo Colo?

El partido de Puerto Montt ante Colo Colo, válido por los cuartos de final ida de la Copa Chile, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

De manera online, el choque será emitido por la plataforma de streaming HBO Max a la que debes entrar con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Puerto Montt y Colo Colo por Copa Chile

El compromiso del conjunto sureño contra el Cacique inicia a las 18:00 horas de Chile de este martes 29 de septiembre, disputándose en el Estadio Chinqhihue.

La revancha de esta llave quedó fijada para el próximo 6 de octubre en Santiago.