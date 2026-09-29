La respuesta de Arturo Vidal por su posible retiro del fútbol: “Estoy seguro que…”
Consultado por una fecha para dejar de jugar a nivel profesional, el King confesó que pretende seguir por al menos otra temporada.
Arturo Vidal se ha transformado en uno de los puntos altos de Colo Colo esta temporada, mostrando gran jerarquía en la posición de líbero que lo tienen como pieza clave para el entrenador Fernando Ortiz.
A sus 39 años, el King reconoció que todavía no piensa en el retiro y se ilusiona con continuar en el club de sus amores a un alto nivel.
En una de sus habituales transmisiones por redes sociales, el ex seleccionado nacional abordó este tema y dio a conocer qué es lo que tiene en mente.
¿Qué dijo Arturo Vidal sobre el retiro?
Consultado sobre si “¿Es díficil decir adiós?”, el ex Juventus y Barcelona confesó: “Sí, muy difícil. Esa palabra todavía no la tengo en mi cabeza”.
“”Uno siempre, cuando es más joven uno, dice una edad, pero ahora ya más grande uno siempre va con cautela, va mirando bien”, comentó.
Vidal sostuvo que “este año estoy muy bien físicamente. Estoy seguro que un año más lo puedo hacer a la perfección. Ya después veremos”.
“Quiero retirarme bien. Cuando lo decida, quiero retirarme como ha sido mi carrera y espero que el físico me acompañe. Yo sé que lo hará porque por algo me preparo todos los días, en esa parte estoy muy tranquilo. Lo que ha pasado este año me ha dado muchas ganas de seguir”.
El bicampeón de América ha disputado 33 partidos esta temporada en los que convirtió 4 goles, jugando los 90 minutos en sus últimos 10 compromisos.