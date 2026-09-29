Nicolás Córdova destaca el gran “sello” de La Roja en el nuevo proceso: “No lo podemos discutir”

En la previa del partido de La Roja ante Estados Unidos, el estratega de la Selección Chilena habló valoró la “agresividad” que ha mostrado el equipo en sus últimos amistosos.

Nicolás Córdova, entrenador de la Selección Chilena, habló en la previa del partido que jugará La Roja este martes 29 de septiembre ante Estados Unidos.

Pensando en el nuevo amistoso, el estratega se refirió al gran “sello” que tiene el combinado nacional en el marco del nuevo proceso y que hace referencia a la competencia y a la agresividad.

En conferencia de prensa, el DT apuntó que “creo que el sello más valioso que tienen es que compiten y son muy agresivos, en eso creo que no podemos discutir”.

El adiestrador recordó a Marcelo Bielsa y el empate 0-0 con Uruguay por las Eliminatorias en septiembre del 2025.

“Lo dijo (Marcelo) Bielsa cuando jugamos contra ellos, que si había un merecedor del partido eramos nosotros”, añadió.





La identidad de La Roja que fue destacada por Nicolás Córdova

Córdova insistió en que este aspecto también “lo dijo el técnico de RD del Congo, que le había encantado la agresividad del equipo chileno, el de Cabo Verde y el de Canadá hace unos días”.

“A pesar de que quedamos con nueve, el equipo no paró de competir e hicimos un partido muy difícil. No es algo que lo digo yo, lo dicen los entrenadores”, agregó.

En ese punto, el ex volante reveló una charla con Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos, que me le mencionó que “le encantaba jugar con equipos sudamericanos, porque sabe que será un partido de mucha agresividad y eso a ellos les hace bien”.

“Por lo tanto, ya tenemos una rama de donde agarrarnos y que es muy importante, sobre todo por la edad. Juegue quien juegue, vamos a jugar con cuatro jugadores de defensa de la liga local. En eso estamos y hay que atreverse”, sentenció.