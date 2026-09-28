Impacto entre los fanáticos: PAC, conocido luchador AEW y ex-WWE, muere un día después de combatir

El luchador británico, reconocido por su paso en la WWE y en AEW, murió a los 40 años tras casi dos décadas de carrera en el mundo de la lucha libre.

Gran impacto entre los fanáticos de la lucha libre causó la muerte de Benjamin Satterley, apodado PAC.

La noticia que fue informada este domingo por All Elite Wrestling (AEW), empresa a la que pertenecía y por la que combatió exactamente un día antes de su deceso ante Andrade “El Ídolo”, disputando el Campeonato Nacional en el evento All Out, realizado en Chicago, Illinois.

A través de un comunicado, la compañía detalló que el luchador británico falleció a los 40 años, tras más de dos décadas dedicado a la disciplina.

“Originario de Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Satterley inició su carrera en la lucha libre en 2004 y luego se presentó en organizaciones de lucha libre de todo el mundo, cautivando a los fanáticos con innovadoras maniobras aéreas y una increíble habilidad sobre el ring“, dice el escrito.

“Pac firmó con All Elite Wrestling en 2019, obtuvo múltiples campeonatos de AEW y protagonizó algunas de las luchas más memorables en la historia de AEW. Nuestras condolencias a la familia, los amigos y los fanáticos de Satterley”, añaden.

La empresa no entregó detalles sobre la fecha exacta del deceso del luchador, así como tampoco precisó la causa y si esta está relacionada con el último combate que protagonizó en su carrera.





Así fue la carrera de PAC, el luchador de AEW que falleció este domingo

Su carrera tuvo puntos altos y es recordado su paso por la WWE bajo el seudónimo “Neville”. Durante ese periodo consiguió hacerse con campeonatos NXT tanto individuales como en pareja, así como dos títulos Peso Crucero.

Tras dejar la WWE en 2018, Satterley firmó un contrato y cerró su incorporación a la AEW, donde permaneció hasta su fallecimiento.

Entre su palmarés figura el Campeonato Internacional de AEW, conocido anteriormente como All-Atlantic, y dos Campeonatos Mundiales en Tríos de AEW, títulos que ostentó de manera simultánea.