U. de Chile vs Everton: Hora y dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Copa Chile

Tras los graves hechos ocurridos en el segundo tiempo el pasado jueves 24, los Azules deberán enfrentarse por partida doble a los viñamarinos. Revisa a continuación los detalles de ambos encuentros.

Esta jornada la Universidad de Chile se volverá a enfrentar a Everton por la Copa Chile. Tras los incidentes en el partido de ida, este domingo se jugarán los 8 minutos que faltaron en Viña del Mar y luego el partido de vuelta.

Retomando el marcador 1-0 en favor de Los Azules, en esta ocasión los futbolistas no tendrán a sus hinchas presentes para que los animen.

Horas más tarde, el Romántico Viajero volverá a recibir a Everton en el Estadio Nacional, esta vez para jugar el partido de vuelta de los octavos de final.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de U de Chile vs Everton?

Tanto los minutos restantes como el partido de vuelta de los octavos de final serás transmitidos en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Asimismo, en la plataforma de streaming HBO Max podrás ver de manera online este cotejo por los octavos de final de la Copa Chile.

Hora del partido entre U. de Chile vs Everton por la Copa Chile

Los 8 minutos del partido de ida del cuadro Oro y Cielo contra el Romántico Viajero iniciará a las 14:45 horas de Chile de este domingo 27 de septiembre.

Luego, el partido de vuelta entre los Azules y los viñamarinos iniciará a las 17:30 horas de hoy en el Estadio Nacional.