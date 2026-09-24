Everton vs U. de Chile: Hora y dónde ver EN VIVO partido de ida por Copa Chile

Everton y Universidad de Chile cierran los partidos de ida de octavos de final de la Copa Chile, chocando este jueves en una atractiva llave.

Universidad de Chile visita a Everton bajando el telón a los partidos de ida de octavos de final de la Copa Chile, duelo que se juega este jueves en Viña del Mar.

Los Azules llegan con algunas bajas producto de los convocados a diferentes selecciones nacionales, aunque confían en sacar adelante la llave.

Por la otra vereda están Los Ruleteros, cuadro que ha mostrado un buen rendimiento en el segundo semestre que le ha permitido estar en la parte alta de la Liga de Primera.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Everton vs U. de Chile?

El partido de Everton ante Universidad de Chile será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Adicionalmente, la plataforma de streaming HBO Max emitirá este cotejo por los octavos de final de la Copa Chile de manera online.

Hora del partido entre Everton y U. de Chile por la Copa Chile

El compromiso del cuadro Oro y Cielo contra el Romántico Viajero inicia a las 20:30 horas de Chile de este jueves 24 de septiembre.

El encuentro se disputa en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, mientras que el árbitro encargado de impartir justicia es Piero Maza.