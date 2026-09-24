Conmoción en el fútbol chileno: Murió Reinaldo Sánchez, presidente de Santiago Wanderers

El histórico dirigente de Los Caturros, y ex presidente de la ANFP, falleció a los 82 años por problemas de salud.

Este jueves se confirmó el fallecimiento de Reinaldo Sánchez Olivares, presidente de Santiago Wanderers que atravesaba graves problemas de salud.

El dirigente del conjunto porteño, que también fue presidente de la ANFP, estaba internado en la Clínica Reñaca producto de una enfermedad base

La noticia fue dada a conocer por el propio club Caturro en sus redes sociales, donde se despidieron con un sentido comunicado.

“Con el corazón apesadumbrado, la familia wanderina despide hoy a quien no solo fue nuestro presidente, sino indiscutiblemente el dirigente más grande en la historia de nuestra institución”, señalaron.

El Decano destacó que el empresario dejó “una huella imborrable en la institución, mencionando que “bajo su liderazgo visionario, gestión incansable y amor incondicional por nuestros colores, el club alcanzó páginas doradas que quedarán marcadas para siempre en la memoria de Valparaíso”.

“Fiel a su convicción y amor por la institución, regresó para luchar incansablemente por el retorno a Primera División, dejándonos hoy compitiendo en la cima de la tabla gracias a un proyecto deportivo sólido e innovador, enfocado en potenciar el talento joven formado en nuestra cantera”, agregaron.

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La carrera de dirigente de Reinaldo Sánchez

Nacido en Viña del Mar en octubre de 1944, Sánchez fue un reconocido empresario de Valparaíso que se dedicó al rubro de microbuses con una amplia flota.

Su carrera como dirigente tuvo como primer gran paso la asunció como presidente de Santiago Wanderers en 1992, liderando tres años después el ascenso a Primera División.

En 2001 fue elegido presidente de la ANFP, cargo que ocupó hasta el 2001 en el que se destacó como gran proyecto la creación del Canal del Fútbol (CDF).

Tras estar alejado del fútbol, el 2021 se hizo accionista mayoritario del Decano y se transformó nuevamente en el máximo directivo de la institución.

De acuerdo al propio elenco, hubo un importante impulso a la cantera que derivó en la reciente obtención de la Copa Libertadores Sub 20 tras derrotar a Flamengo en penales.