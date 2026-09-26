Cobreloa vence a Santiago Wanderers y se toma el liderato de la Primera B

En un duelo disputado en Calama, Cobreloa se impuso por 1-0 con un gol de Yastin Navarro y quedó en la cima con 45 puntos.

Cobreloa venció este sábado a Santiago Wanderers en un duelo válido por la fecha 26 de la Liga de Ascenso.

En el Estadio Zorros del Desierto de Calama, Los Loínos se impusieron ante Los Caturros en un encuentro clave por el liderato de la Primera B.

Wanderers terminó jugando con nueve jugadores tras las expulsiones de Dylan Portilla, por un pelotazo contra Álvaro Delgado, y Martín Villarroel, quien vio la segunda amarilla al final del primer tiempo.





En el complemento, Cobreloa también se quedó con uno menos, cuando Diego García vio la roja directa por una dura entrada.

Sin embargo, a los 87 minutos llegó el gol de Los Loínos. Yastin Navarro apareció con un remate que sentenció el 1-0 ante el cuadro caturro.

Así, Cobreloa se convirtió en el nuevo puntero de la Primera B con 45 puntos y continúa soñando con el ascenso.