Chile vs Canadá: A qué hora juega HOY La Roja el partido amistoso
La Roja comienza su gira por Norteamérica enfrentando un duro amistoso ante Canadá, partido que se juega en el Estadio BMO Field de Toronto.
La Selección Chilena salta a la cancha para un nuevo amistoso internacional, enfrentando este sábado a Canadá en un interesante partido.
En una extensa fecha FIFA, La Roja tiene un exigente desafío al medirse a uno de los últimos anfitriones del último Mundial que llegó a superar la primera ronda.
Pensando en este encuentro, el entrenador Nicolás Córdova apuesta por jugadores que se desempeñan en importantes ligas de Europa como Lucas Cepeda, Marcelino Núñez y Darío Osorio.
A qué hora juega Chile vs Canadá el partido amistoso
El partido entre Chile y Canadá inicia a las 20:00 horas de nuestro país de este sábado 26 de septiembre.
El recinto para este duelo es el Estadio BMO Field de Toronto, donde se espera un gran marco de público.
Cuándo vuelve a jugar Chile tras medirse a Canadá
Tras este compromiso, el combinado nacional jugará contra Estados Unidos el próximo martes 29 de septiembre.
La gira por Norteamérica culminará el 6 de octubre con el cotejo entre La Roja y México, quienes chocarán en Los Ángeles.