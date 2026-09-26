Casting Gran Hermano Casting Pasa Palabra
Programas Programación Señal en vivo
Festival de Olmué
/

Inglaterra vs España: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Nations League

Por el Grupo D de la Nations League, Inglaterra se mide en el mítico Wembley a España en un partido que paraliza el planeta.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Inglaterra se mide a España en un partido que paraliza el mundo, chocando este sábado por el Grupo C de la Nations League.

A dos meses del término del Mundial, La Furia Roja estrena su título en una nómina que cuenta con sus principales figuras como Lamine Yamal, Rodri y Ferran Torres.

Su rival en esta oportunidad son Los Tres Leones, quienen vienen de ser terceros en la cita planetaria y apuestan por imponerse al actual campeón del mundo.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Inglaterra vs España?

El partido de Inglaterra ante España, válido por la fecha 1° de la Nations League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

De manera online, este actractivo compromiso será emitido por la plataforma de streaming Disney + en su Plan Premium.

Hora del partido entre Inglaterra y España por la Nations League

El duelo de los británicos contra el conjunto hispano arranca a las 15:45 horas de Chile de este sábado 26 de septiembre.

El recinto para este cotejo es el mítico Estadio Wembley, donde se esperan cerca de 90 mil hinchas.

Seguir en Seguir en