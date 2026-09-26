Inglaterra vs España: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por Nations League

Por el Grupo D de la Nations League, Inglaterra se mide en el mítico Wembley a España en un partido que paraliza el planeta.

Inglaterra se mide a España en un partido que paraliza el mundo, chocando este sábado por el Grupo C de la Nations League.

A dos meses del término del Mundial, La Furia Roja estrena su título en una nómina que cuenta con sus principales figuras como Lamine Yamal, Rodri y Ferran Torres.

Su rival en esta oportunidad son Los Tres Leones, quienen vienen de ser terceros en la cita planetaria y apuestan por imponerse al actual campeón del mundo.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Inglaterra vs España?

El partido de Inglaterra ante España, válido por la fecha 1° de la Nations League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

De manera online, este actractivo compromiso será emitido por la plataforma de streaming Disney + en su Plan Premium.

Hora del partido entre Inglaterra y España por la Nations League

El duelo de los británicos contra el conjunto hispano arranca a las 15:45 horas de Chile de este sábado 26 de septiembre.

El recinto para este cotejo es el mítico Estadio Wembley, donde se esperan cerca de 90 mil hinchas.