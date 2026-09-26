Cobreloa vs Santiago Wanderers: Hora y dónde ver EN VIVO partido por la Primera B

Cobreloa recibe a Santiago Wanderers en una verdadera final por la Liga de Ascenso. El ganador del duelo quedará muy bien parado en busca del soñado cupo para subir de categoría.

Cobreloa y Santiago Wanderers juegan este sábado una verdadera final, enfrentándose en Calama por una nueva fecha de la Liga de Ascenso.

Los Loínos actualmente ocupan el segundo lugar de la tabla de posiciones con 42 puntos, dos unidades menos que el Decano que es el líder de la Primera B.

A raíz de esto, un triunfo le permitiría a ambos equipos quedar muy bien parados de cara a la recta final del torneo.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Cobreloa vs Santiago Wanderers?

El partido de Cobreloa ante Santiago Wanderers, válido por la fecha 26° de la Primera B, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Adicionalmente, la plataforma de streaming HBO Max emitirá este trascendental encuentro de manera online. Para poder verlo, tienes que ingresar a la aplicación con tu usuario y clave.

Hora del partido entre Cobreloa y Santiago Wanderers por la Primera B

El duelo de los dirigidos por Mario Salas contra Los Caturros comienza a las 15:00 horas de Chile de este sábado 26 de septiembre, disputándose en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.

El árbitro encargado de impartir justicia es Fernando Véjar, mientras que en el VAR está Cristián Garay.