La Federación de Fútbol de Chile se acercó a Maravilla para que asistiera al duelo de Chile ante Canadá, aunque todo quedó en nada.

La gira por Norteamérica pudo provocar un reencuentro entre la Selección Chilena y Alexis Sánchez, aunque todo quedó en nada.

Según consignó La Tercera, la Federación de Fútbol de Chile invitó de manera formal a Maravilla para que asistiera al partido que La Roja jugará ante Canadá en Toronto este sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas.

Sin embargo, una inesperada coincidencia alteró los planes de la dirigencia y finalmente el tocopillano no aparecerá.





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La visita no se dará debido a que el horario del duelo de los nacionales es casi en simultáneo al del CF Montreal, su actual club que recibirá a Cincinnati a partir de las 20:30 horas en la misma jornada.

De acuerdo con el citado medio, este detalle “descolocó” al delantero debido a que se mantiene activo y con el deseo de aportar en cancha en este nuevo proceso, algo que ha dicho públicamente.

Uno de los principales objetivos era que el ariete de 37 años conversara con el plantel y entregara consejos a los más jóvenes, pensando en que liderarán el camino hacia las próximas Eliminatorias y la Copa América 2028.

El último partido del atacante con La Roja fue el 10 de junio del 2025, día en que los nacionales cayeron 2-0 ante Bolivia por las Clasificatorias.

Dicho cotejo marcó el fin del periodo de Ricardo Gareca, dejando como entrenador interino a Nicolás Córdova.