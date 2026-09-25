La potente confesión de Roberto Carlos: Perdió casi todo el dinero que ganó como futbolista

El histórico ex jugador brasileño aseguró que dramas con un antiguo representante y un familiar complicaron su situación económica. “Perdí el control de mi vida”, sostuvo.

La vida de Roberto Carlos tuvo de dulce y agraz. Reconocido como uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del fútbol, el brasileño hizo una impactante revelación sobre su vida personal.

El ex defensor del Real Madrid contó que perdió casi todo el dinero que ganó como jugador, apuntando a que tomó malas decisiones que le costaron muy caro.

La confesión la hizo buscando que los jóvenes administren bien sus cuentas y se acerquen a personas especializadas, dando a conocer un conflicto con un viejo representante.





Roberto Carlos dio detalles de su drama financiero

El paulista habló sobre su caso en el Portugal Football Summit, donde expresó: “Tuve problemas con personas que me dejaron la cuenta en cero. Por causa de empresarios y de cuestiones familiares, perdí el 99% de todo lo que había ganado en el fútbol”.

En ese punto, Roberto Carlos aseguró que ocurrió “un grave problema con mi antiguo agente y un problema familiar muy serio. Un jueves me acosté a medianoche y el viernes recibí un montón de papeles cuya existencia desconocía”.

El ex lateral afirmó que “perdí el control de mi vida”, aunque logró salir adelante y actualmente es embajador de varias marcas y del propio Real Madrid.

“Todo lo malo que me ha pasado en la vida, se lo cuento a los jóvenes para que no cometan los mismos errores que yo”, agregó.

El campeón del Mundo en 2002 insistió en que ahora “soy un hombre feliz y cuento mi historia para que todos conozcan lo bueno y lo malo que me ha pasado en la vida”.