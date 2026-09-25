Everton pidió dar por cerrada llave de Copa Chile ante la U tras incidentes: Cecilia Pérez respondió

La presidenta de Azul Azul contestó con dureza la solicitud de Los Ruleteros por los graves incidentes en el duelo por Copa Chile, donde se reportó el lanzamiento de bengalas y fuegos artificiales.

Un nuevo hecho de violencia marcó al fútbol chileno, con el partido entre Everton y Universidad de Chile siendo suspendido por el lanzamiento de bengalas y fuegos artificiales por parte de la hinchada azul.

El duelo disputado en el Estadio Sausalito fue interrumpido a los 82 minutos con el marcador favoreciendo 1-0 al Romántico Viajero, donde hubo preocupación por la integridad de los aficionados.

Tras los incidentes, Los Ruleteros emitieron un comunicado rechazando los actos, apuntando que “desde el sector ocupado por la barra visitante de Universidad de Chile se lanzaron bengalas de manera directa y deliberada, poniendo en riesgo a jugadores, árbitros y cuerpos técnicos, y muy especialmente a quienes se ubicaban en la tribuna”.





“Se trata de un hecho inédito en el fútbol chileno, cuya clara intención fue provocar daño a las personas que asistieron pacíficamente al estadio”, agregaron.

Junto con anunciar una querella criminal contra todos quienes resulten responsables de los actos vandálicos, el cuadro Oro y Cielo solicitó “formalmente a la Federación de Fútbol de Chile que esta llave se dé por cerrada”.

“No están las condiciones mínimas de seguridad para nuestra hincha ni para nuestros jugadores y cuerpo técnico para jugar el partido de vuelta en el Estadio Nacional”, añadieron.

Cecilia Pérez responde ante petición de Everton

Una vez conocido esto, Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul respondió con dureza y acusó que en el conjunto viñamarino “se pasaron tres pueblos”.

“Me recuerda al partido con Independiente (por Copa Sudamericana). El presidente de Independiente, no habían pasado ni cinco minutos, y en vez de preocuparse de la seguridad como organizador del espectáculo, estaba pidiendo los puntos”, sostuvo.

La representante del cuadro laico afirmó que “no corresponde” la petición de Everton, aprovechando de condenar lo ocurrido en el Estadio Sausalito.

“Somos respetuosos y si se tiene que jugar, se tendrá que jugar, y si nos tenemos que llevar el partido, porque somos los justos ganadores, es lo que yo creo que corresponde”, recalcó.