Bengalas y pirotecnia: Suspendieron partido de la U vs Everton por graves incidentes en el estadio

El encuentro terminó tras incidentes causados por barristas en el Sausalito, quienes inclusive lanzaron bombas de estruendo. Además, quemaron butacas en el recinto.

El partido entre Everton y Universidad de Chile, que se disputaba por la Copa Chile, debió ser suspendido por graves incidentes ocurridos hacia el final del encuentro.

En el duelo por la ida de los octavos de final, el cuadro azul se alzaba por un tanto contra cero cuando lanzaron fuegos artificiales en las graderías.

Según reportó TNT Sports, desde la barra de los bullangeros también lanzaron bengalas hacia los hinchas viñamarinos, incluso intentaron derribar una reja que los separaba.





Por esta razón, el árbitro Piero Maza ordenó a los jugadores ir hacia los camarines y luego el estadio debió ser desalojado producto de los desórdenes entre los barristas.

Luego de conversaciones que involucraron a dirigentes y la Delegación Presidencial, el partido fue suspendido cuando se acercaba a su final, en el minuto 82.

“Por supuesto que hubo riesgo, porque (las bengalas) llegaron al campo de juego y donde estaban los espectadores. Esas condiciones no se pueden dar en el fútbol“, manifestó Maza en el medio citado.