“No son justificación”: Revelan tenso reto de juez por ausencia de Pamela Díaz en audiencia

El magistrado cuestionó que la animadora no llegara a la instancia judicial y llamó la atención a su abogada. La audiencia fue reprogramada y “La Fiera” deberá asistir personalmente.

Un tenso momento se vivió en tribunales durante la audiencia por la querella que Pamela Díaz presentó contra Sergio Rojas, luego de que la animadora no llegara a la instancia judicial.

Su ausencia generó la molestia del juez Leonardo Valdivieso, quien incluso llamó la atención a la abogada de “La Fiera” y se negó a continuar con el procedimiento sin su presencia.

La acción judicial fue presentada por Díaz por el delito de injurias graves con publicidad, a raíz de comentarios realizados por Rojas en su programa Que te lo digo.

La animadora solicita tres años de reclusión menor en su grado medio y una multa de 150 UTM.

La molestia de juez por ausencia de Pamela Díaz

La audiencia estaba fijada para las 9:00 horas y Sergio Rojas llegó personalmente hasta el tribunal. Pamela Díaz, en cambio, no se encontraba presente, por lo que el magistrado consultó directamente a su abogada por la situación, según consignó LUN.





“¿Su defendida no está?”, preguntó el juez.

“No, no está”, respondió la profesional, quien explicó que Díaz tenía “asuntos laborales”.

La respuesta provocó la molestia del magistrado. “Está citada al tribunal personalmente. Los asuntos laborales no son justificación” , sostuvo, antes de cuestionar que la querellante no hubiese asistido pese a una resolución que establecía la comparecencia personal de los intervinientes.

Tras escuchar a las partes, Valdivieso insistió ante la abogada de Pamela Díaz: “Vengan los intervinientes en persona, conforme lo establece la parte final del artículo 403”, recalcando que aquello era precisamente lo que se estaba discutiendo.

Fijan nueva audiencia y Pamela Díaz deberá asistir

Debido a la ausencia de la animadora, el juez determinó que la audiencia no continuaría sin su presencia y fijó una nueva fecha para el 29 de octubre, a las 9:00 horas, reiterando que Díaz deberá concurrir personalmente.

Posteriormente, la abogada de la animadora, Fadwa Rabi, explicó que Pamela se encontraba trabajando y aseguró que no existía intención de faltar al tribunal.

Consultada sobre qué ocurriría si nuevamente no asistiera, señaló: “Me van a retar, pero la causa va a seguir y se va a reprogramar”, aunque confirmó que la comunicadora estará presente en la próxima citación.