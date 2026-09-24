Trámite acaba en octubre: Últimos días para postular a bono de $1,6 millones para arreglar vivienda

Este aporte temporal del Estado, entregado a través del Ministerio de Vivienda, busca permitir mejoramientos habitacionales menores en una propiedad: el dinero varía según el tipo de reparaciones que se desean hacer.

La Tarjeta Banco de Materiales para Jefas de Hogar permite la adquisición de materiales de construcción para mejorar no sólo techumbres y canaletas, sino que también realizar otras mantenciones de las viviendas, incluyendo departamentos en condominios.

Por ejemplo, se podrá reparar ventanas, puertas, cambio de piso, tabiques, cielos, pinturas interiores o exteriores o similares. Este beneficio se entrega en una “giftcard” de hasta 40 UF de subsidio ($1.600.000 aprox.) y 3 UF de asistencia técnica ($122.000 aprox.).

Si eres una de las interesadas en postular, mucha atención, porque quedan pocos días para realizar el trámite en el sitio web habilitado: tienes hasta el viernes 9 de octubre para hacerlo .

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

El llamado está dirigido a mujeres de 18 años o más que sean jefas de hogar, pertenecientes a los sectores medios y que cumplan con las condiciones establecidas por el Minvu.

Los requisitos para recibir el beneficio son:

Estar entre el 70% y el 100% de la Calificación Socioeconómica del Registro Social de Hogares (RSH).

Ser propietaria de una única vivienda o que esta pertenezca a un integrante de su grupo familiar acreditado en el RSH.

Habitar la vivienda que será reparada.

Contar con Clave Única y cédula de identidad vigente.

Que la vivienda esté ubicada en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes.

Que el inmueble tenga una antigüedad mínima de cinco años.

Que el avalúo fiscal de la vivienda sea igual o inferior a 2.000 UF.

La dirección registrada en el RSH debe coincidir con la dirección asociada al rol de avalúo de la vivienda.

Contar con el ahorro mínimo exigido para el tipo de reparación escogida.





Montos que entrega la Tarjeta Banco de Materiales?

El monto del beneficio depende de la obra que se quiera ejecutar. Las postulantes solo pueden escoger una de las tres alternativas contempladas en este llamado:

Reparación de techumbre: hasta 25 UF ($1.022.000 aprox.)

Reparación de baño: hasta 15 UF ($613.000 aprox.)

Instalación o reposición de cierres perimetrales, cercos y rejas: hasta 40 UF ($1,6 millones)

Para acceder al subsidio también se exige un ahorro mínimo . Este corresponde a 1 UF para las reparaciones de techumbre o baño, y a 2 UF cuando se trate de cierres perimetrales.

El dinero se entrega mediante una tarjeta digital, similar a una gift card, que puede utilizarse para comprar los materiales autorizados en ferreterías que tengan convenio vigente con el Serviu de la región correspondiente. El beneficio no financia mano de obra ni transporte de los materiales.

¿Cómo postular a la Tarjeta Banco de Materiales?

La postulación a la Tarjeta Banco de Materiales es 100% online. Para realizar el trámite se deben seguir estos pasos: