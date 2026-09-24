CHV Te ayuda: Todo lo que debes saber sobre herencia y disposición efectiva

La abogada especialista en derecho sucesorio, Ángela Muñoz, explicará y entregará orientación sobre los procesos sucesorios. Revisa todos los detalles para enviar tus consultas en vivo.

CHV Noticias Te Ayuda prepara una transmisión especial para abordar las principales dudas relacionadas con las herencias y la disposición efectiva, temas que pueden generar incertidumbre al momento de enfrentar procesos sucesorios.

La instancia busca entregar orientación clara sobre los aspectos legales que deben considerar las personas y sus familias.

En esta edición, conversaremos con Ángela Muñoz, abogada especialista en derecho sucesorio , quien responderá las preguntas más frecuentes y explicará los principales detalles que se deben tener en cuenta.

Los espectadores podrán realizar sus consultas directamente a través del chat y recibir respuestas en vivo durante la transmisión desde las 21:45 horas.

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