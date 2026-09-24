“100% por salud”: Skar Labra mostró su antes y después tras cirugía en el rostro

La ganadora de Fiebre de Baile compartió un video donde mostró todos los detalles del proceso y los resultados de la operación tras el periodo de reposo.

Skar Labra reveló un secreto que había mantenido guardado durante el último tiempo y reveló que se sometió a una cirugía en su rostro.

La ganadora de Fiebre de Baile contó la noticia con una publicación en su cuenta de Instagram, en donde compartió un video del proceso previo y posterior a su intervención.

“Llevaba muchísimo tiempo dándole vueltas a dar este paso. La verdad no fue una decisión de un día para otro, ni algo a la rápida, fue un tema que venía arrastrando hace tiempo”, escribió en sus redes sociales.





La joven contó que se sometió a una rinoseptoplastia y aseguró que fue una decisión “100% por salud porque tenía el tabique desviado y un cornete mucho más grande que el otro”.

“Literalmente, respiraba solo por un hoyito, y para mí que bailo y entreno tener una nariz funcional y sana era súper necesario”, agregó.

Sin embargo, Skar Labra también contó que aprovechó la instancia para realizar una intervención estética por un detalle que le molestaba.

“No les voy a mentir. Ya que estábamos ahí, aproveché de arreglarme la punta. Quería un cambio que fuera muy armonioso y natural”, comentó.

Mira el cambio de Skar Labra