DMC alerta por tormentas eléctricas y “precipitaciones fuertes” en la RM y otras 8 regiones

Litoral, cordillera del a costa, valle y precordillera se verán afectados por el fenómeno cuya extensión se proyecta hasta la madrugada del viernes 25 de septiembre.

Debido al sistema frontal que afecta a la zona centro y sur del país, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una aviso meteorológico ante posibles tormentas eléctricas.

La medida afectará a nueve regiones del país , en zonas del litoral, cordillera del a costa, valle y precordillera.

El organismo también alertó por la probabilidad de que se puedan presentar “precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo” debido a inestabilidad atmosférica.





El aviso estará vigente desde este jueves 24 hasta la madrugada del viernes 25 de septiembre.

Regiones con probabilidad de tormentas eléctricas

Las nueve regiones del país que podrían tener tormentas eléctricas y precipitaciones son: