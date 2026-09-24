Pdte. Kast y Escudo de las Américas: “No perderemos nuestra soberanía con eventuales ejercicios militares”

Desde Nueva York, el mandatario defendió la adhesión de Chile al Escudo de las Américas y aseguró que una eventual llegada de fuerzas extranjeras no implicará “perder soberanía”.

El presidente José Antonio Kast abordó este jueves los alcances de la adhesión de Chile al Escudo de las Américas, particularmente ante las dudas sobre eventuales intervenciones o ejercicios militares extranjeros en territorio nacional.

Durante su último punto de prensa en Nueva York, en el marco de la 81ª Asamblea General de la ONU, el mandatario aseguró que la participación en la iniciativa no significará una pérdida de soberanía para el país.

“En lo que refiere a Chile, nosotros siempre lo dijimos: no vamos a participar en intervenciones militares en otros países”, afirmó Kast.

En la misma línea, agregó que “tampoco vamos a perder nuestra soberanía con la llegada de eventuales ejercicios militares para combatir el crimen organizado en nuestra nación” .





Pdte. Kast defiende adhesión al Escudo de las Américas

Las declaraciones se dieron luego de que fuera consultado por el involucramiento de fuerzas externas en asuntos internos, a propósito de las interrogantes surgidas sobre el alcance de la iniciativa impulsada por Estados Unidos.

Kast defendió la decisión de integrar el acuerdo y sostuvo que “adherimos a la colaboración internacional para combatir el mayor flagelo de lo que existe en el país”, en referencia al crimen organizado.

El jefe de Estado también vinculó el tema con el debate sobre seguridad y migración en Chile, cuestionando el rechazo en el Congreso de la ampliación del período de retención de migrantes previo a una expulsión.

“Llamo a la reflexión a los parlamentarios que se abstuvieron; ojalá se pueda revertir el resultado por el bien de nuestra nación”, manifestó.

Finalmente, descartó que la controversia por la incorporación de Chile a la iniciativa “debilite” al canciller Francisco Pérez Mackenna de cara a la interpelación que enfrentará en el Congreso el próximo lunes 28 de septiembre.