“Por mí no iría al Congreso”: Dichos de ministro Arrau desatan polémica entre parlamentarios
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abrió una nueva polémica tras asegurar que, si dependiera de él, evitaría asistir al Parlamento para privilegiar la gestión de su cartera. “Por mí no iría al Congreso, porque creo que la gestión es tremendamente más importante”, afirmó, agregando que espera no tener que concurrir “más de un día” a la semana. Sus palabras provocaron cuestionamientos tanto en la oposición como en sectores oficialistas, justo cuando el gobierno necesita acuerdos para avanzar en su agenda de seguridad.