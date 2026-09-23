“No hay maldad”: Emilia Dides rompe el silencio tras rumores de infidelidad de Sammis Reyes

La cantante y modelo respondió a los rumores sobre una supuesta infidelidad que habría sufrido por parte de su pareja y padre de su hija.

Emilia Dides y Sammis Reyes abordaron los recientes rumores que surgieron este miércoles sobre una supuesta ruptura de su relación.

La ex Miss Universo Chile publicó una fotografía de ambos en una historia en su cuenta de Instagram con un texto dirigido al deportista.

“Si de algo estoy segura, pero sobre todo tranquila, es que dentro de tu corazón, no hay maldad. Love you“, dedicó Emilia a Sammis.

Durante esta jornada, a Reyes se le acusó de haber sido infiel a la modelo, lo que habría provocado una crisis en su relación.





De este modo, Sammis respondió con un potente mensaje en Instagram, en el que escribió: “Dios por favor protege a mi mujer y a mi hija de todo esto”.

“Yo puedo soportar cualquier obstáculo que pongas en mi camino, pero por favor no dejes que nada le pase a mi familia”, expresó.

Además, el deportista agregó: “Estas personas no saben lo que hacen. Por siempre estaré agradecido de la luz con la que iluminas mi camino”.

“Gracias por mantener mi corazón puro y por no dejar que este mundo ensucie mis intenciones”, concluyó.

Así, Emilia y Sammis despejaron, mediante sus redes sociales, los rumores sobre un quiebre amoroso producto de una supuesta infidelidad.