23/ 09/ 2026 22:47

Detienen a tres delincuentes tras violento robo de más de 3 mil cajetillas de cigarros en la RM

Tres jóvenes de 20 años fueron detenidos tras robar más de tres mil cajetillas de cigarros, avaluadas en casi 14 millones de pesos, desde un vehículo que debía distribuirlas a distintas tabaquerías durante la mañana de este miércoles en la región Metropolitana. Los delincuentes interceptaron a los transportistas a bordo de un furgón que mantenía un encargo vigente por robo y luego los agredieron. Si bien lograron concretar el delito, fueron localizados gracias a un GPS que se encontraba dentro de una de las cajas. Además, durante la detención, Carabineros descubrió que uno de los ladrones portaba una tobillera electrónica por receptación de un vehículo motorizado.