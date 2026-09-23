¿Dónde estás? de CHV Noticias reunió a una familia: La historia de Benjamín Cabrera y la búsqueda de su madre

La misión principal del periodismo, claro está, es informar. Ahora, en una de esas bellas historias que muchas veces deja, la sección ¿Dónde Estás? de CHV Noticias recibió una impresionante noticia que el periodista Camilo Zavala relata en su reportaje.

Más de 23 mil personas tienen encargo por búsqueda en Chile. La lucha de sus familias por encontrarlas y denunciar la falta de diligencias policiales e investigativas ha sido el espíritu de nuestra sección ¿Dónde Estás?

Para este año, la temporada comenzó con la historia de un joven de la Ligua que desapareció en la navidad de 2024 y cuya familia interpuso una denuncia por presunta desgracia sabiendo que podría aparecer vivo o muerto.

Varios meses después, el fin de semana del equipo de Reportajes de CHV Noticias recibió una conmovedora noticia que, ahora, queremos compartir con ustedes. Este es el reportaje de Camilo Zavala.