23/ 09/ 2026 23:03

¿Contaminación acústica? Presentan proyecto que pondría fin a “tronadores” en autos y motos

¿Le molesta este sonido? porque a muchas personas sí y, de seguro, en más de una ocasión ha interrumpido su descanso. Son los vehículos modificados para que sus tubos de escape se escuchen a cuadras de distancia. Para terminar con ellos es que se presentó un proyecto de ley que busca castigar a quienes intervengan los silenciadores de autos y motos. Actualmente, el uso de estos “tronadores” constituye sólo una infracción menos grave.