Accidente fatal en Minera Escondida: Sernageomin confirmó muerte de una persona

Desde el organismo señalaron que el equipo regional se desplegó en el lugar para recoger los datos e iniciar una investigación por lo ocurrido.

Una persona murió durante este miércoles en medio de un accidente ocurrido en la Minera Escondida, ubicada en la región de Antofagasta.

La noticia fue confirmada por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomig) a través de una publicación en su cuenta de X, donde entregaron un

“Sernageomin lamenta el accidente minero fatal ocurrido hoy en Minera Escondida, región de Antofagasta”, señalaron.





Desde el organismo señalaron que el director nacional (s), Mauricio Lorca, instruyó el despliegue inmediato del equipo regional para trabajar en la emergencia.

También indicaron que comenzar a recolectar los antecedentes para aclarar lo ocurrido “e iniciar la investigación correspondiente”.