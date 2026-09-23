Lluvia en Santiago este jueves: Allison Göhler detalla dónde y a qué hora caerán precipitaciones

La meteoróloga de Chilevisión detalló el pronóstico de precipitaciones que se espera para los próximos días en la región Metropolitana y los sectores de la capital que vivirán la caída de gotas débiles.

Allison Göhler entregó un nuevo pronóstico del tiempo para los próximos días en Santiago, donde se proyecta la llegada de lluvias en el marco del inicio de la primavera.

Mientras que la zona sur se verá afectada por un nuevo río atmosférico, Santiago también se prepara para la llegada de nuevas precipitaciones.

Según la meteoróloga de Chilevisión, la primera lluvia de la primavera se podría dar este jueves y viernes , al menos en la región Metropolitana.





Dónde y a qué hora lloverá en Santiago

En relación a los sectores en los que habrá lluvia, la experta señaló que “hay posibilidades que caigan unas gotitas, pero en sectores precordilleranos. Estamos hablando de la parte alta”.

Göhler detalló que se trata de “sectores mucho más arriba, más cordilleranos, pueden caer unas gotitas hoy día” como Baños morales, Embalse del yeso o San Alfonso .

Sobre el horario en que podrían caer las precipitaciones, la meteoróloga comentó que se dará “terminando jueves, iniciando viernes”.

“En la madrugada podríamos tener precipitaciones débiles en zonas que podrían alcanzar la región metropolitana, zona centro, pero sería algo muy débil“, agregó.