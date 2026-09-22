22/ 09/ 2026 21:30

Primavera llega con lluvias: Dónde y cuándo se registrarán precipitaciones

La primavera llegará oficialmente este martes 22 de septiembre a las 21:05 horas, con el equinoccio que marcará el fin del invierno. Sin embargo, la nueva estación estará acompañada de un sistema frontal y un río atmosférico categoría 3 y 4, que dejará precipitaciones importantes principalmente en la zona sur del país. Las mayores lluvias se concentrarán en sectores costeros, precordilleranos y cordilleranos del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, con zonas como Lebu, Tirúa, Ralco, Pucón, Valdivia, Panguipulli y El Tume entre las más afectadas.