22/ 09/ 2026 21:57

Grave accidente de camión recolector de basura en Viña: Video muestra momento en que vuelca al tomar curva

Un registro muestra el momento exacto en que un camión recolector de basura, que circulaba a gran velocidad en la comuna de Viña del Mar, perdió el control al enfrentar una curva, volcó y traspasó las barreras de seguridad a la altura de la rotonda El Trébol, en la división entre el Camino Internacional y el Camino Troncal. Producto del impacto, seis personas resultaron lesionadas: 2 ocupantes del camión municipal y 4 de un vehículo particular.