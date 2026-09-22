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Grave accidente de camión recolector de basura en Viña: Video muestra momento en que vuelca al tomar curva

Sebastian Leyton
Por Sebastian Leyton

Periodista Digital

Un registro muestra el momento exacto en que un camión recolector de basura, que circulaba a gran velocidad en la comuna de Viña del Mar, perdió el control al enfrentar una curva, volcó y traspasó las barreras de seguridad a la altura de la rotonda El Trébol, en la división entre el Camino Internacional y el Camino Troncal. Producto del impacto, seis personas resultaron lesionadas: 2 ocupantes del camión municipal y 4 de un vehículo particular.

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