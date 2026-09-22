22/ 09/ 2026 21:58

Con sueldo y sin propina: Impulsan cambios para facilitar retorno de empaquetadores a supermercados

La figura de los tradicionales empaquetadores de supermercados podría volver a masificarse en Chile luego de que diputados de la UDI solicitaran al Ministerio del Trabajo revisar y actualizar los dictámenes que regulan esta actividad. La iniciativa busca abrir nuevas oportunidades laborales para estudiantes y jóvenes, en medio de una tasa de desocupación que alcanza el 23,5% entre las personas de 15 a 24 años. El debate surge cuando algunas cadenas ya comenzaron a reincorporar empaquetadores mayores de edad, retomando un trabajo que durante años ayudó a miles de universitarios a financiar sus estudios y gastos personales.