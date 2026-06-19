¿Dónde estás? Joven de La Ligua fue visto por última vez en Navidad de 2024 y nadie más supo de él

Benjamín Cabrera es el menor de 11 hermanos y fue visto por última vez con vida a finales del 2024. Su familia ha recibido pistas de su paradero, pero sigue sin saber de él.

Según la PDI, en Chile se registran anualmente un promedio de 20 mil denuncias por “presunta desgracia”. En CHV Noticias llevamos tres temporadas buscando a esas personas que de un día para otro se les pierde el rastro.

En nuestra sección ¿Dónde estás? conoceremos la historia de Benjamín Cabrera, quien fue visto por última vez por su familia en la navidad del 2024.

Es el menor de 11 hermanos, su madre está angustiada y en estos 19 meses de ausencia, han recibido algunas pistas de su paradero, a veces, falsas. Esta es la historia que nos trae Camilo Zavala.