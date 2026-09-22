“¿Algo que preguntar?”: Emilia Dides arremetió con todo y zanjó polémica por supuesto quiebre con Sammis Reyes

La jurado de Fiebre de Canto no se quedó callada y con una contundente respuesta desmintió tajantemente los rumores sobre su vida privada.

Este lunes, en el último capítulo de Fiebre de Canto, Emilia Dides desmintió tajantemente los rumores de un presunto quiebre con Sammis Reyes.

Aunque este último ya había lanzado una contundente contestación, la ex Miss Chile decidió zanjar de raíz las especulaciones sobre su vida privada.





¿Qué dijo Emilia Dides?

Todo comenzó tras la presentación de Fanny Cuevas, donde ella preguntó directamente por la situación, siendo elogiada por Vasco Moulian.

El jurado le dijo a Fanny: “Eres todo lo que está bien; además, te atreves a hacer la pregunta que ninguno de nosotros se atreve a hacer”.

Ante tantos elogios, Emilia interrumpió a Moulian y señaló: “¡Vasco! ¿Algo que preguntar?”, a lo que el jurado quedó en shock y corroboró: “¿En serio?”.

Dides le dio el pase y señaló: “Aproveche, aproveche, aprovechemos”, a lo que Vasco lanzó: “Emi: ¿Cómo estás con Sammis?”.

“Bien”, respondió Emilia con una sonrisa y Moulian precisó: “¿Están juntos?”, a lo que la jurado de Fiebre de Canto contestó: “Sí… viva Chile”.

Así, la jurado de Fiebre de Canto zanjó tajantemente la polémica por un supuesto quiebre con el padre de su hija.

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