Perjuicios bordean los $100 millones: Sebastián Jiménez demanda por estafa a exempleada

Tras una llamativa transferencia, el veterinario contrató los servicios de una auditoría externa y descubrió la estafa que llevaba años.

Sebastián Jiménez presentó una querella por los delitos de estafa, apropiación indebida y falsificación de documentos privados en contra de la ahora exjefa de finanzas de su empresa, Social Asist Spa.

Todo comenzó cuando al reconocido veterinario le llamó la atención una transferencia el 31 de diciembre de 2025, a muy pocas horas de Año Nuevo. Por esta razón, contrató los servicios de una auditoría externa, donde descubrió la estafa.

En la auditoría se afirma que la exempleada realizó una serie de pagos simulando que iban dirigidos a distintos proveedores, pero que en realidad iban todos destinados a una sociedad de fachada de propiedad de su expareja, que ni siquiera tenía giro veterinario, se informó en el diario Las Últimas Noticias.

Desde diciembre de 2023 hasta diciembre de 2025, se realizaron 21 transferencias a esta sociedad por un monto total de $58.068.430, donde los montos iban desde los $300 mil hasta los $20 millones, los cuales eran retirados en distintos cajeros automáticos.





Auditoría arrojó otros ilícitos y perjuicio bordea los $100 millones

Jiménez señaló que la exjefa de finanzas emitía boletas de honorarios, ya que iba por un par de horas una o dos veces a la semana. Sin embargo, aparecía con pago de cotizaciones previsionales, tanto ella como su hermana, quien nunca trabajó en su empresa.

“Aparte, se finiquitó dos veces. Desconocemos aún si se pagaba un sueldo. Lo que sí sabemos es que entre medio quedó embarazada y que recibía un pre y postnatal de unos $2,5 millones al mes”, indicó “Lindorfo”.

El veterinario agregó que el cálculo que hacen es que el perjuicio a la empresa alcanza unos $100 millones y donde han logrado pagarle a la mayoría de los proveedores con los que tenían deuda, aunque sacando dinero de su propio bolsillo.

“Yo soy el dueño y representante legal y soy el que tiene que responder, como sea”, indicó al citado medio.