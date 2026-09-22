“Un perdón de todo corazón”: Fernando Solabarrieta rompió el silencio tras polémica por su estado de salud
El periodista reconoció que la muerte de su amigo, Alejandro Machuca, le afectó profundamente y aseguró que “ese día no estaba bien”.
Tras dos semanas alejado de las cámaras, Fernando Solabarrieta rompió el silencio este lunes y entregó detalles sobre la polémica que se generó en “Sin Filtros”.
En su última aparición se cuestionó el estado de salud del animador, quien llegó a ejercer sus labores tras el funeral de su amigo, el periodista Alejandro Machuca.
¿Qué dijo Fernando Solabarrieta?
Al respecto, Solabarrieta volvió a la conducción de dicho programa y expresó: “Voy a ser claro, honesto y muy sincero: yo no estaba acorde en mis condiciones profesionales para conducir ese día el programa”.
En esa misma línea, Fernando comentó: “Lo primero que quiero hacer es pedir disculpas, un perdón de todo corazón”.
“Quiero pedir disculpas a quienes habían confiado en mí para entregarme tamaña responsabilidad y que ese día, sin quererlo, evidentemente sin ninguna intención, no pude responder a esa responsabilidad, a ese desafío”, sinceró Solabarrieta.
El conductor también se disculpó con la audiencia y reconoció que “ese día no estaba bien”.
“Quiero ser súper claro, a mí nadie me pidió, a mí nadie me obligó, ni menos me exigió que yo condujera el programa. Fue una decisión, una mala decisión absolutamente mía. Libero de responsabilidad a todos, el irresponsable fui yo”, comentó Fernando.
El periodista admitió que la muerte de su amigo le afectó profundamente de manera emocional: “Tal vez eso fue lo que me traicionó, en una situación que yo enfrento desde hace muchos años y en la que estaba muy bien, pero que es altamente traicionera”.
“Ese día me jugó una malísima jugada y yo tuve la mala decisión de hacer lo que no correspondía”, señaló el animador.
Finalmente, Solabarrieta concluyó: “No más palabras. Hechos. De aquí para adelante, eso es lo que voy a tener que demostrar día a día. Luchar una y otra vez hasta lograr vencer una enfermedad que cada vez se me hace más traicionera”.