“Un perdón de todo corazón”: Fernando Solabarrieta rompió el silencio tras polémica por su estado de salud

El periodista reconoció que la muerte de su amigo, Alejandro Machuca, le afectó profundamente y aseguró que “ese día no estaba bien”.

Tras dos semanas alejado de las cámaras, Fernando Solabarrieta rompió el silencio este lunes y entregó detalles sobre la polémica que se generó en “Sin Filtros”.

En su última aparición se cuestionó el estado de salud del animador, quien llegó a ejercer sus labores tras el funeral de su amigo, el periodista Alejandro Machuca.





¿Qué dijo Fernando Solabarrieta?

Al respecto, Solabarrieta volvió a la conducción de dicho programa y expresó: “Voy a ser claro, honesto y muy sincero: yo no estaba acorde en mis condiciones profesionales para conducir ese día el programa”.

En esa misma línea, Fernando comentó: “Lo primero que quiero hacer es pedir disculpas, un perdón de todo corazón”.

“Quiero pedir disculpas a quienes habían confiado en mí para entregarme tamaña responsabilidad y que ese día, sin quererlo, evidentemente sin ninguna intención, no pude responder a esa responsabilidad, a ese desafío”, sinceró Solabarrieta.

El conductor también se disculpó con la audiencia y reconoció que “ese día no estaba bien”.

“Quiero ser súper claro, a mí nadie me pidió, a mí nadie me obligó, ni menos me exigió que yo condujera el programa. Fue una decisión, una mala decisión absolutamente mía. Libero de responsabilidad a todos, el irresponsable fui yo”, comentó Fernando.

El periodista admitió que la muerte de su amigo le afectó profundamente de manera emocional: “Tal vez eso fue lo que me traicionó, en una situación que yo enfrento desde hace muchos años y en la que estaba muy bien, pero que es altamente traicionera”.

“Ese día me jugó una malísima jugada y yo tuve la mala decisión de hacer lo que no correspondía”, señaló el animador.