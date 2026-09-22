Lo que se sabe de la banquetera prófuga: Mujer es acusada de estafar a 60 novios por $120 millones

La Policía de Investigaciones y la Fiscalía de Viña del Mar realizan diligencias para dar con el paradero de Natalia Álvarez Murillo.

Intensas diligencias se realizan entre la Policía de Investigaciones y la Fiscalía de Viña del Mar para dar con el paradero de Natalia Álvarez Murillo, banquetera acusada de estafar a 60 novios.

El prefecto inspector de la PDI, Guillermo Gálvez, indicó que las investigaciones están siendo dirigidas por la Brigada de Delitos Económicos, donde según los registros de la misma PDI, la acusada no ha salido del país, al menos por un paso habilitado.

La mujer, propietaria de Probarte Banquetería SpA, se encuentra prófuga luego de quedar en libertad tras el pago de una fianza de $5 millones.

La imputada es investigada por una serie de servicios no contratados, donde el Ministerio Público estimó el perjuicio a las víctimas en $120 millones.





Banquetera había sido formalizada en junio

Hace unos meses, más precisamente en junio, Álvarez fue formalizada junto a su pareja, José Galarce.

Ahí, se solicitó por parte de los querellantes y el Ministerio Público la prisión preventiva, fallo que fue decretado por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar. No obstante, se dispuso una caución de $5 millones que fue pagada por la defensa.

Ahora, y tras un proceso judicial que llegó hasta la Corte Suprema, se determinó la orden de detención en su contra por peligro para la seguridad de la sociedad, eliminando toda posibilidad de quedar libre bajo fianza.