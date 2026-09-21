21/ 09/ 2026 22:48

Se dio “banquete” con novios y se fugó: Buscan a mujer acusada de estafar a 60 parejas en Viña del Mar

La PDI y la Fiscalía de Viña del Mar realizan diligencias para dar con el paradero de la banquetera acusada de estafar a más de 60 parejas a cuyos matrimonios no llegó. Si bien en primera instancia el tribunal decretó la prisión preventiva, la mujer quedó en libertad tras pagar una caución de cinco millones. Sin embargo, ahora la Corte de Apelaciones ratificó la prisión preventiva pero hasta ahora no hay rastros de ella.