“Me equivoqué, aposté mal”: El mea culpa de El Flaco tras pifias en La Pampilla de Coquimbo

El comediante calificó el tenso momento como un “accidente laboral” y apuntó a su rutina. Además, reveló que fue su primera experiencia en un evento de Fiestas Patrias. “A lo mejor fue un error haber trabajado en 18”, sostuvo.

El humorista Paul Vásquez, “El Flaco”, se refirió a las pifias que recibió durante su presentación en La Pampilla de Coquimbo, en lo que fue su primera experiencia trabajando en un evento de Fiestas Patrias.

A través de una transmisión en su canal de Twitch, el comediante reconoció que cometió errores al modificar su rutina para la ocasión y aseguró que tomó lo ocurrido como un “accidente laboral”.

“El público andaba en otra, querían puro rumbear, bailar y tomar”, explicó Vásquez, quien señaló que habitualmente durante estas fechas trabajaba para empresas y no en fondas.

“Este es el primer 18 que trabajo, porque en estas fechas me dedicaba a trabajarles a los trabajadores de empresas (…) Pero haber trabajado el 18 en fondas era la primera vez y más encima televisadas. Yo me autocensuro, a lo mejor fue un error haber trabajado en 18”, sostuvo.





El mea culpa de El Flaco tras pifias en La Pampilla

El comediante explicó que decidió modificar parte de su rutina pensando en la transmisión televisiva, algo que, según reconoció, terminó jugando en contra. “Me preocupé de trabajarle a la tele y descuidé al público masivo”, afirmó.

Vásquez también descartó culpar únicamente a las condiciones técnicas o al comportamiento del público y asumió responsabilidad por su desempeño.

“Yo podría justificarme con que el audio estaba malo, la gente no escuchaba. Pero sí me hago responsable de que el reciclaje que hice estuvo flojito, estuvo fomito”, reconoció.

Además, recordó uno de los momentos que pudo haber marcado el inicio de las pifias. “No me acuerdo bien si empezó cuando tiré la talla al presidente (Kast) y me olvidé que en la región de Coquimbo había ganado. Quizás ahí estuvo el error que cometí”, comentó.





Luego, relató que intentó responder a las pifias con otra broma: “Chuta, ahora nadie votó por él”, tras lo cual, según su relato, los abucheos continuaron.

El Flaco aseguró que seguirá adelante y que no pretende modificar la rutina con la que ha desarrollado su carrera. “Yo no iba a quemar mi rutina con la que me gano el sustento y me ha ido bien en todo Chile. Tuve que hacer un reciclaje y quizás ahí estuvo el error. No voy a quemar mi rutina”, manifestó.

“Me equivoqué, aposté mal y sí, había que prepararse un poquito más. Ese es mi mea culpa en esta situación”, sostuvo el humorista.