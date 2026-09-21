21/ 09/ 2026 21:32

Así escondían los celulares robados en La Pampilla: Hallan decenas de equipos bajo tierra

Cerca de 80 teléfonos celulares robados durante las celebraciones de La Pampilla de Coquimbo fueron encontrados enterrados en un sector cercano al recinto, en un hallazgo que permitió a Carabineros recuperar los equipos y devolver varios de ellos a sus dueños. Según la investigación, los delincuentes ocultaban los aparatos bajo tierra para dificultar su geolocalización y posteriormente revenderlos. Hasta ahora, seis personas extranjeras han sido detenidas por su presunta participación.