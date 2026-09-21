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La historia del “contador del crimen”: La pieza clave en la trama que involucra al exfiscal Vinko Fodich

Fabián Acevedo
Por Fabián Acevedo

Periodista reportajes CHV Noticias

La investigación por el denominado “cuartel del engaño” que lideraba el exfiscal Vinko Fodich puso en la mira a Stefano Andreotti, un contador auditor apodado por los investigadores como el “contador del crimen”, a quien la Fiscalía identifica como un nexo clave con funcionarios de la PDI involucrados en la presunta extorsión de ciudadanos chinos. Andreotti ya había sido investigado en 2022 en una causa por tráfico de drogas y lavado de activos, y hoy permanece en prisión preventiva junto a los demás imputados del caso.

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