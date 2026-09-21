21/ 09/ 2026 22:32

Vencedores | BondUp: La red social exclusiva para mayores de 50 años

Creó app para adultos mayores: Mientras visita a su abuela en un hogar para adultos mayores, se dio cuenta que había un gran problema: La soledad que convivía con ellos constantemente. Consciente de que era un problema que iba más allá de las paredes de ese lugar, Michelle Schnitzer, creó BondUp, una red social para mayores de 50 años, donde pueden encontrar diferentes actividades, conectar entre ellos y formar una comunidad activa. Esta es la historia de una vencedora que centró su mirada en aquellos que no siempre quieren ver.